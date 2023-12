Ipinagmalaki ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na naging tagumpay ang Kamara de Representantes ngayong taon pagdating sa mga panukalang makakatulong sa patuloy na pag-usad ng ekonomiya ng bansa, paglikha ng trabaho at makakapagpaginhawa sa buhay ng bawat Pilipino sa kabuuan.

Ipinahayag ito ni Romualdez sa kanyang mensahe sa pag-adjourn ng sesyon noong Miyerkoles para sa kanilang Christmas break.

Higit na binigyan diin ni Romualdez ay ang matagumpay na pag-apruba sa General Appropriations Bill (GAB) para sa 2024 na isa umanong pinakamahalagang panukala na kanilang pinasa ngayong taon.

“The House of Representatives considers it a core mission to utilize the national budget next year to address four major concerns: fight inflation, keep the price of rice and other basic food items at affordable levels, provide more jobs and livelihood, and expand social services,” diin ng lider ng Kamara

Tinukoy nito ang “revolutionary rice subsidy program” na nakapaloob umano sa panukalang budget na inaasahang makakapagpagaan sa buhay ng 28 milyong Pilipino. (Eralyn Prado)