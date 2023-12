Nais ni Senador Robin Padilla na masusugan ang 1987 Constitution upang magkaroon ng reeleksyon ang Presidente ng Pilipinas.

Sa inihain nitong Resolution of Both Houses of Congress, ang termino ng Pangulo ay magiging apat na taon mula sa kasalukuyang anim na taon pero magkakaroon ng reelection. Kapag nare-elect, hindi na maaaring tumakbo sa alinmang puwesto ang President kapag nakatapos ng kanyang termino.

Ang Bise Presidente ay magiging apat na taon din ang termino mula sa anim na taon. sa 1987 Constitution, pinapayagan ang re-election ng Vice President. Sa kabuuan, mababawasan ng apat na taon ang termino ng Bise Presidente.

Ipinanukala rin na ang boto sa Presidente ay magiging boto rin sa Bise Presidente.

Sa nasabing resolusyon, nais ni Padilla na masusugan ang Sec. 4 at 7 ng Art. VI (Legislative Department); Sec. 4 ng Art. VII (Executive Department); at Sec. 8 ng Art. X (Local Government).

“It is imperative to strike a balance between the need for policy continuity, which requires adequate time for lawmakers to fulfill their legislative agenda, and the need to prevent the accumulation of power, which may lead to political entrenchment,” paliwanag pa niya.

Sa RBH 5, iminungkahi ni Padilla ang sumusunod na pag-amyenda:

* Sec. 2, Art. VI: Ang Senado ay magkakaroon ng 54 miyembro – 24 na elected at large at 30 na halal ng qualified voters mula sa kada legislative region.

* Sec. 4, Art. VI: Ang 24 senador na elected at large ay may termino na walong taon, pero hindi pwedeng magkaroon ng higit dalawang sunod na termino; ang 30 senador na elected by region ay may termino na apat na taon, pero hindi pwedeng magkaroon ng higit tatlong sunod na termino.

* Sec. 7, Art VI: Ang myembro ng Kamara ay magkakaroon ng apat na taong termino, at hindi pwedeng magkaroon ng tatlong sunod na termino.

* Sec. 8, Art. X: Ang termino ng mga halal na lokal na opisyal maliban sa opisyal ng barangay ay apat na taon. Hindi sila maaaring magkaroon ng higit na tatlong sunod na termino. (Dindo Matining)