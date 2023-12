ROAD to marriage? Ito ang tanong ng madlang pipol sa estado ng relasyon nina Bobby Ray Parks at vlogger na si Zeinab Harake.

Pinangatawanan na kasi ni Ray Parks ang pagiging ama sa dalawang anak ng girlfriend niyang si Zeinab na nagdiwang ng kanyang ika-25 kaarawan nitong December 11.

Sa kanyang birthday message, pinapurihan ng basketbolista ang vlogger sa pagiging best mother “to our kids”.

“Happy birthday, Bel! I want to commend you for the being the best mother to our kids, for being such a brave and strong leader, and also for your genuine heart,” ani Ray Parks.

“I am so proud of you and your growth. May we continue to build our future that is founded upon God’s word and love. May God grant you your heart’s desires. I pray for great health and God’s favor. I love

you🖤,” dagdag pa ng basketball player.

(Issa Santiago)