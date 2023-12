INILABAS na ng Philippine National Police (PNP) ang listahan ng mga ipinagbabawal na paputok sa pagsalubong sa Bagong Taon.

Ayon sa PNP-Firearms and Explosive Office (FEO), kabilang dito ang watusi, five star, pla pla, piccolo, giant bawang, goodbye bading, atomic bomb, bin laden, boga, pillbox, coke in can at mga katulad pa nitong malalakas na uri ng paputok.

Pinapayagan naman ang ibang pyrotechnics tulad ng butterfly, fountain, luces, Roman candle, sparkles, trompillo at iba pang mahihinang paputok.

Idiniin ng PNP-FEO na dapat ay may maximum lang na 0.3 gramo o 1/3 teaspoon ang gunpowder sa mga paputok at hindi dapat na masyadong maikli o sobrang haba naman ang fuse.

Tiniyak din ng pulisya na tuloy-tuloy ang operasyon laban sa mga lalabag dito.

Sinabi ng PNP-FEO na nabigyan na rin nila ng listahan ang mga distrito at iba pang unit ng pulis­ya para sa ilalatag na kampanya laban sa mga ipinagbabawal na paputok.

Kabilang din sa binigyan ng listahan ang mga negosyante para masala nila ang mga paputok na hindi nila maaaring ibenta sa merkado.

Nauna rito ay nagtala ang Department of Health (DOH) ng 291 kaso ng nasugatan sa pagsalubong ng 2023 na mas mataas kumpara sa 186 na naitala noong 2022.