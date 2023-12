NAHARANG ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 ang isang babaeng pinagpanggap na turista para makapagtrabaho bilang entertainer sa bar sa ibang bansa.

Sa ulat, napigil ang tangkang pagbiyahe ng biktima noong Disyembre 9.

Una nitong sinabi sa mga tauhan ng BI na bibiyahe siya sa Hong Kong para magbakasyon.

Umamin ito kalaunan na ni-recruit siya ng isang babae na nakilala niya sa bar noong Setyembre. Ipinadala umano nito ang mga travel document niya noong gabi bago ang kanyang flight.

Hindi na rin umano niya ito nakontak pagkatapos niyang matanggap ang mga dokumento.

Ayon dito, magtatrabaho siya bilang freelancer na entertainer sa mga club sa Malaysia at Singapore para makalabas-pasok siya sa Hong Kong upang mag-renew ng kanyang visa.

Samantala, pinaalalahanan ni BI Commissioner Norman Tansingco ang mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa na mag-ingat sa mapanlinlang na pangako at taktika ng sindikato sa human trafficking.

“We vehemently condemn the despicable acts of human traffickers and illegal recruiters who exploit the vulnerable. We call on the public to be vigilant and report any suspicious activities to help us in our collective efforts against these criminal enterprises,” ayon dito.

(Mina Navarro)