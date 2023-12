BINALEWALA ng tinaguriang pinakaguwapong lalaki sa Italya ang kasikatan, malaking kita at masayang lifestyle para sundin ang kanyang ‘calling’ na maging pari.

Marami ang nanghihinayang sa desisyon ni Edoardo Santini, ang 21-anyos na modelong kinilala bilang ‘the most handome man’ sa Italya noong 2019, pero wala siyang pakialam dahil mas nais niyang maglingkod sa Panginoon.

Ang pagpapari ay maituturing na isang bokasyon na hindi para sa lahat.

Peo kapag ang Panginoon ang tumawag, mahirap itong tanggihan, sabi nga ni Santini.

Sa isang ulat ng Catholic News Agency, inanunsiyo ni Santini ang kanyang plano na magpari sa isa nitong video.

Aniya, naging mapalad siya na nakakilala siya ng mga taong nagpakita sa kanya kung paano na ang mga tao ay maaari ring maging Simbahan para sa iba.

Sila aniya ang nagpamulat sa kanya sa mga kasagutan na kanyang hinahanap mula noong bata pa siya.

“Living in God doesn’t mean locking yourself inside the church but rather living one’s life more fully,” sabi niya sa kanyang Instagram account.

Inamin naman niyang hindi naging madali ang kanyang desisyon dahil umasa ang kanyang pamilya sa ibang landas na kanyang tatahakin.

Bago kasi siya magpasya na magpari ay gumawa muna ng pangalan si Santini bilang modelo, atleta at dancer.

Sa kabila nito, sinabi ni Santini na payapa ang kanyang kalooban at hindi siya dapat na magpaapekto sa sasabihin ng iba dahil wala siyang dapat patunayan sa mga ito.

Mas mahalaga aniya na maging bukas sa kagandahan at kapayapaan na matatagpuan sa Simbahan sa piling ng Panginoon.