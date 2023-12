WARAK kung warak pero the show must go on para sa Kapamilya singer na si Darren Espanto.

Petmalu sa galawan ang bagets na ito kaya sabi tuloy ng iba ay hindi kataka-takang maranasan niya ang mga ganitong klaseng insidente.

Ang nakatutuwa, itinuring na lang ni Darren na unforgettable experience ang nangyari sa kanyang perfornance sa Qatar.

Sa video na ipinost ng singer sa kanyang Instagram account, makikitang nagulat siya nang masira ang pantalon habang kumakanta at humahataw sa entablado.

Sabi ni Darren,hindi niya makakalimutan ang pangyayaring iyon.

“Qatar, I definitely won’t forget this show,” ani Darren sa kanyang caption.

Dagdag pa niya, “Opening palang, napunit na agad pantalon ko,”

Natawa naman ang mga kaibigan ng singer sa industriya at maging ang mga tagahanga nito.

AC Bonifacio: “ay pinost”

Agot Isidro: “Haha nakakaloka ka!”

Vina Morales: “Hahahahaha hataw eyhhhhh”