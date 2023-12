NABIGO ang isang wanted na pedopilyang Amerikano na makatakas sa bansa nang arestuhin ito sa Clark International Airport (CIA) patungong Tokyo, Japan noong isang linggo.

Ayon kay Bureau of Immigration (BI) Commissioner Norman Tansingco, naharang si Steven Daniel Griswold, 42, noong Sabado habang pasakay sa Cebu Pacific Airways papuntang Japan.

“He was arrested after immigration officers confirmed that the passenger and the American who is in our watchlist of wanted foreign fugitives are one and the same,” anang opisyal.

Ibinalik ito sa BI facility sa Taguig habang hinihintay ang kautusan para sa kanyang summary deportation. Inilagay si Griswold sa watchlist ng BI dahil sa pagiging undesirable alien.

Nag-ugat ito sa tinanggap na impormas­yon ng BI mula sa mga awtoridad sa US na may warrant of arrest si Griswold dahil sa mga kasong sexual exploitation of children, attempted sexual exploitation of children at child pornography.

“He will be perpetually banned from entering the country as foreign pedophiles like him do not deserve the privilege to stay here even for a second. They should be kicked out because they pose a serious threat to our children, anyone of whom could be his next victim,” dagdag pa ng BI chief.

(Mina Navarro)