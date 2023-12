Para kayong mga bata pre! Giannis Antetokounmpo, Indiana Pacers muntik magrambulan dahil lang sa bola

MUNTIK maglabu-labo ang Indiana Pacers at si Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks dahil sa bola.

Gustong kunin ni Antetokounmpo ang game ball matapos umiskor ng franchise-record 64 sa 140-126 panalo ng Bucks sa Pacers Miyerkoles ng gabi sa Fiserv Forum sa Milwaukee.

Sa court pa lang, nagkasagutan na sina Antetokounmpo at Indiana star Tyrese Haliburton at ibang Pacers. Maya-maya, kumaripas si Giannis papunta sa locker room ng Indiana, hinahanap ang game ball.

Pagkatapos ng laro, sinabi ni Indiana coach Rick Carlisle na kinuha ng Pacers ang bola para kay Oscar Tshiebwe na umiskor ng una niyang official NBA point sa laro.

Nagkaroon ng komprontasyon sa arena hallway.

“Man wanted that ball,” ani Bucks guard Cameron Payne. “It was just a lot of commotion, honestly. He just wanted his ball, man.”

Nasiko daw sa tadyang ang isang opisyal ng Pacers.

“I don’t know what to call it – a fracas, melee, whatever, I don’t think any punches were landed, but my general manager got elbowed in the ribs by one of their players,” wika ni Carlisle.

Dalawa naman ang official game balls, nag-away pa sa isa. Pinagtig-isahan na lang sana.

Anyare sa bola? Ewan kung kanino napunta.

(Vladi Eduarte)