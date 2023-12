Pagtataguyod sa kapakanan ng mga kawani ng gobyerno

Sa ating pagsisikap na mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino sa gobyerno, naghain tayo ng Senate Bill No. 2504, o Salary Standardization Law VI (SSL 6) sa Senado. Kung sakaling maisabatas, layunin ng panukalang ito na itaas pa ang sahod ng mga civilian employee ng gobyerno bilang tugon sa kasalukuyang kondisyon ng ekonomiya, at pagkilala sa mahalagang papel nila sa patuloy na paghahatid ng serbisyo publiko.

Ang hakbang na ito ay bilang pagpapatuloy at pagpapalawak ng nauna nating itinaguyod na batas, ang Republic Act No. 11466 o ang SSL 5, na ating isinulong noong 2019 bilang isa sa mga authors at co-sponsors. Ang aking layunin ay hindi lamang pagpapataas ng sahod, kundi ang pagbibigay ng nararapat na pagkilala sa walang sawang paglilingkod ng ating mga kawani ng gobyerno para sa kapakanan ng bawat Pilipino.

Sa ilalim ng panukalang SSL 6, binibigyang-diin natin ang pangangailangan na suriin at dagdagan ang sahod ng mga empleyado ng gobyerno, lalo na sa harap ng tumataas na cost of living at inflation rate sa Pilipinas.

Ang pagkakaroon ng competitive na sahod para sa mga nagtatrabaho sa gobyerno ay hindi lamang nagpapabuti sa buhay nila, kundi nakakaakit din ito ng mga kawani na may sapat na expertise at kakayahan.

Dagdag pa rito, ang pagpapabuti ng kompensasyon sa gobyerno ay magbibigay rin ng mas magandang oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino, hindi lamang sa pribadong sektor. Higit sa lahat, paraan din ito upang hadlangan ang korapsyon at itaguyod ang marangal na pamumuhay para sa ating government employees.

Tungkulin natin na siguraduhing ang ating mga kawani sa gobyerno ay nabibigyan ng sapat na suporta at kompensasyon na nararapat para sa kanilang dedikasyon at serbisyo sa bayan.

Samantala, maliban sa pagsusulong sa karapatan ng ating mga government employees, hindi naman tayo tumitigil na magtaguyod din ng kapakanan ng mga Pilipino, nasaan man sila sa bansa, sa abot ng ating makakaya.

Noong Disyembre 7, personal akong nagtungo sa Cagayan upang maghatid ng tulong sa 961 pamilya na naapektuhan ng Typhoon Egay mula sa Pamplona, Sta. Praxedes, Sanchez Mira, at Claveria, kasama sina Mayor Digna Puzon-Antonio, Mayor Esterlina Aguinaldo, at Mayor Abraham Bagasin. Nagbigay kami ng tulong at sila’y nabahaginan din ng NHA ng pambili ng mga materyales gaya ng pako, yero at iba pa para sa pagkukumpuni ng kanilang mga bahay.

Nakiisa naman ako bilang panauhin sa year-end celebration at thanksgiving ng League of Provinces of the Philippines noong Disyembre 8 sa Mandaluyong City. Binigyang-diin ko ang aming iisang layunin na maglingkod sa kapwa kahit magkakaiba ang aming posisyon sa gobyerno.

Noong Disyembre 9 sa Davao City, pinangunahan ko ang panunumpa ng mga bagong class officers ng Public Safety Officers Senior Executive Course (PSOSEC) Class 2023-07, at ipinahayag ko ang aking buong suporta sa ating kapulisan, kasundaluhan, at iba pang uniformed personnel.

Noong Disyembre 10, dumalo ako sa Araw ng Pasasalamat sa Calapan City, Oriental Mindoro, kung saan opisyal akong itinanghal bilang Adopted Son ng lalawigan. Nagpasalamat ako kina Governor Bonz Dolor, Vice Governor Ejay Falcon, mga board members, mayors, vice mayors, councilors, barangay officials at SK chairpersons. Kasabay nito, ginawaran din si Senator Win Gatchalian ng parehong pagkilala. Sinaksihan ko rin ang inagurasyon ng Super Health Center sa Bansud, kasama sina Mayor Ronnie Morada at Vice Mayor Rico Tolentino.

Noong December 13, tayo ay nasa Victoria, sa Tarlac para daluhan ang inagurasyon ng Super Health Center doon. Sinilip din natin ang naipatayong evacuation center doon kung saan ipinaglaban nating mapondohan ang naturang proyekto. Binisita naman ng aking opisina ang groundbreaking ng Super Health Center sa Balingasag, Misamis Oriental. Mahigit 600 Super Health Centers ang nabigyan ng pondo noong 2022 at 2023, sa tulong ng aking mga kapwa mambabatas, DOH, at LGUs.

Samantala, ang ating Malasakit Team ay nakapaghatid ng tulong sa iba’t ibang komunidad, kabilang ang 99 na biktima ng sunog sa Brgy. 732 at 739 sa Malate, Maynila; pati sa isang pamilya sa Midsayap, North Cotabato. Namahagi rin kami ng tulong sa 1,000 indigents sa Hermosa, Bataan, bukod sa ayuda mula sa national government.

Nabigyan din ng tulong ang 25 na naapektuhan ng bagyong Paeng sa Malapatan, Sarangani Province; 30 sa Koronadal City, South Cotabato; at 26 sa Maitum, Sarangani, bukod pa ang natanggap din na housing assistance na mula sa NHA sa pamamagitan ng programang ating isinulong noon para makabili ng materyales na pampaayos ng bahay ang mga biktima ng sakuna.

Nagkaloob din kami ng suporta sa mga nawalan ng trabaho, gaya ng 177 sa Hermosa, Bataan katuwang si Board Member Tony Roman; 196 sa Ronda, Cebu kasama si Mayor Terence Blanco; 278 sa Pontevedra kasama si Mayor Joemar Alonso at sa Bago City kasama si Vice Governor Jeffrey Ferrer, at 191 sa Don Salvador Benedicto, Negros Oriental kasama si Mayor Marxlen Dela Cruz; 513 sa Roxas City, at 250 sa Pilar, mga lugar sa Capiz katuwang si Governor Fredenil “Oto” Castro. Nabigyan din ang mga ito ng pansamantalang trabaho mula sa DOLE.

Tinulungan din natin ang 200 hog owners and raisers sa Tangalan, Aklan katuwang si Governor Joen Miraflores; 70 miyembro ng Guindulman Women’s Association for Progress and Advancement sa Guindulman, Bohol kasama ang kanilang presidente na si Marivic Golosino; 50 miyembro ng iba’t ibang asosasyon sa Kalinga katuwang si Governor James Edduba; 100 sa Tantangan, South Cotabato katuwang si Mayor Timee Joy Gonzales; 51 sa M’Lang at 49 sa Midsayap, mga lugar sa North Cotabato, katuwang si Board Member Shirlyn Macasarte; at 30 miyembro ng iba’t ibang sektor sa Tboli, South Cotabato kasama si Councilor Swain de Groot. Nakatanggap din ang mga benepisyaryo ng hiwalay na tulong pangkabuhayan mula sa gobyerno.

Naabutan din natin ng tulong ang 412 maliliit na negosyante ng Brgy. 91, Pritil Market sa Maynila; at 119 residente mula Binmaley at Dagupan City sa Pangasinan. Nakatanggap din ang mga ito ng negosyo kits mula DTI.

Namigay rin tayo ng dagdag na suporta sa TESDA graduates gaya ng 400 sa Kabankalan City, Negros Occidental.

Nakapagbigay rin tayo ng dagdag na Pamaskong Handog sa ilang residente ng Quezon City, sa pakikipagtulungan kay Councilor Mikey Belmonte.

Nais kong tiyakin sa ating mga kababayan na ang aking pangunahing layunin ay ang paglingkuran kayo nang buong puso at dedikasyon sa abot ng aking makakaya. Ang bawat batas na ating isinusulong, bawat programang ating pinangungunahan, at bawat tulong na ating inihahatid ay patunay ng ating hindi matitinag na hangarin na maglingkod sa sambayanang Pilipino.