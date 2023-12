Mariing tinutulan ni Senador Robin Padilla ang gagawing imbestigasyon ng Senado kay Kingdom of Jesus Christ (KOJC) leader Apollo Quiboloy.

“Kaso ng Amerikano yon. Kaso na Amerikano ‘yung kay Pastor. Ano yon? Parang ICC din? Sunud-sunuran na naman tayo sa dayuhan? Ganon ba ang dating noon?” pahayag ni Padilla sa panayam ng reporter Miyerkoles ng gabi.

Bagama’t karapatan umano ni Senadora Risa Hontiveros na magsulong ng imbestigasyon, sinabi ni Padilla na hindi niya susuportahan ang alegasyon na nag-ugat mula sa imbestigasyon ng dayuhang korte.

“Kami, ako lalo, nangangati ako pagka kaso ng puti e… Na-o-offend si [Andres] Bonifacio. Ayoko talaga. Pero kung sa Pilipinas, wala akong magagawa. Pilipino ‘yon e. Kung pagbabasehan natin ay korte ng ibang bansa, no way,” sabi ni Padilla.

Sa alegasyon naman ng child abuse at sexual abuse, sinabi ni Padilla na dapat imbestigahan din ang mga testigo na nagsabi ng nasabing alegasyon laban kay Quiboloy at sa KOJC.

Itinakda ng Senate committee on women, children, family relations, and gender equality sa Enero 23, 2024 ang pagdinig sa diumano’y large-scale human trafficking, rape, sexual abuse and violence, at child laban sa KOJC na pinamumunuan ni Quiboloy.

(Dindo Matining)