P5.768-trilyong budget lusot na sa Kongreso

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Matapos ang ilang buwan nating pagtatrabaho, niratipikahan na ng Mababang Kapulungan ng Kongreso at Senado ang panukalang P5.768 trilyong national budget para sa 2024.

Inaasahan na ito’y pipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. sa mga darating na araw para maging ganap na batas.

Masaya ako sa pagpapatibay ng 2024 budget dahil nakapaloob dito ang sapat na budget para sa pagkain, trabaho, kalusugan, edukasyon at pabahay sa mga Pilipino. Iyan po ang pamana ni Pangulong Marcos na mabibigyang katuparan oras na maisabatas ang 2024 budget.

Kasama rin sa napondohan ang mga legacy projects ng Pangulo at ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez tulad ng Legacy Food Security, Legacy Specialty Hospitals, at Legacy Housing para sa mahihirap.

Naglaan ang Kongreso ng P10 bilyon para masuportahan ang mga magsasaka sa irigasyon, libreng binhi, pataba at iba pang farm inputs. Bahagi ito ng Legacy Food Security.

Mayroon ding P60 bilyon para sa large-scale irrigation projects gaya ng dam, water reservoir, at solar irrigation systems. Naglaan din ng P25 bilyon sa Department of Agriculture upang masuportahan ang iba pang pananim bukod sa palay.

Sa pamamagitan ng mga alokasyong ito, nakatitiyak tayong uusbong ang produksyon ng pagkain sa bansa alinsunod sa mithiin ni Pangulong Marcos na maging food exporter ang Pilipinas bago matapos ang kanyang termino sa 2028.

Tiniyak din natin ang pondo sa mga specialty hospitals tulad ng expansion ng Philippine General Hospital sa halagang P1 bilyon; P1.5 bilyon naman sa National Kidney Center; tig-P1 bilyon sa Philippine Children’s Medical Center, National Cancer Center at Bicol Regional Medical Center; at iba pang specialty hospitals sa Batangas, Cavite, at Laguna.

Naglaan din ang House contingent ng ayuda sa mga tinatawag nating ‘near poor’ o yung mga may trabaho pero hindi naman sapat ang kinikita para sa mga gastusin ng kanilang pamilya.

Nakapaloob ito sa Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP na pinondohan natin ng P60 bilyon. Hiwalay pa ito sa Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) at Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) na nakalaan naman sa mga pamilyang nasa laylayan ng lipunan.

Sa pamamagitan ng AKAP, ang mga kumikita ng hindi hihigit sa P23,000 kada buwan ay mabibigyan ng subsidiya ng gobyerno. Mayroon 12 milyong pamilya ang masasakop ng programang ito. Dahil dito, tinatayang makakatanggap ng P5,000 “one-time” cash assistance ang mga near poor.

Para naman sa mga benepisyaryo ng murang pabahay ng gobyerno, naglaan din tayo ng pondo para sa buwanang amortization subsidy. Dahil dito P2,500 hanggang P3,500 kada unit lang ang ihuhulog ng isang housing beneficiary bawat buwan—napakamurang pabahay kumpara sa P15,000 na ibabayad nila kada buwan sa mga kasing-sukat na pridabong housing projects.

Nagpapasalamat ang inyong lingkod sa contingent ng Senado, sa pamumuno ni Senador Sonny Angara na aking counterpart bilang chairman ng House Committee on Appropriations, dahil napagtugma namin ang magkaibang bersyon ng Senado at Kongreso sa panukalang budget sa takdang araw.

Sinuportahan din ng Senado ang ginawang pagtanggal ng Kongreso sa confidential funds ng civilian agencies at ilipat ito sa mga ahensya na may kaugnayan sa pagbibigay ng seguridad sa bansa.

Marami pang mahalagang probisyon sa 2024 General Appropriations Bill ang ating tatalakayin sa mga susunod na linggo. Ang pambansang badyet na ito’y makakatulong para maabot at magkaroon ng katuparan ang pinapangarap nating Bagong Pilipinas.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!