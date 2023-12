Pinag-aaralan na ng gobyerno na mas palawigin ang paggamit ng motorcycle taxi sa mas maraming lugar sa labas ng Metro Manila.

Ito’y matapos sabihin ng isang grupo na tila namamatay na ang hanapbuhay ng mga tricycle driver sa Metro Manila.

“Sobrang dami na kasi dito. Mamatay ang mga tricycle,” ani National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines (Nactodap) President Ariel Lim.

Sinabi ni Land Transportation Office (LTO) chief Vigor Mendoza na ayon sa ulat ng Department of Transportation Technical Working Group (DOTr-TWG), may mga lugar na tinitignan upang i-pilot run ang motorcycle taxi.

Ang mga lugar ng Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Iloilo, Bacolod, Pampanga, Davao, Zamboanga, Legazpi, General Santos, Pangasinan, at Baguio ang tinitignang mga lugar na mas palalakasin ang naturang transportasyon.

Ang pilot run ay kasalukuyang sumasaklaw sa tatlong lugar: Metro Manila, Cebu, at Cagayan de Oro na ino-operate ng Angkas, JoyRide, at Move It.

Samantala, sinabi naman ng dalawang grupo na habang tinatanggap ang higit pang mga kakumpitensya sa merkado ng motorcycle taxi, dapat daw magpakalat ng mga operasyon ang gobyerno sa labas ng Metro Manila.

Sinuportahan naman ito ng Passenger Forum lead convenor na si Primo Morillo, at sinabing ang pagpapatupad ay dapat sa buong bansa. (VP)