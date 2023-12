PABOR ang 64% o anim sa 10 Pilipino na magdaos ng mga Christmas party sa bansa.

Sa isinagawang Veritas Truth Survey (VTS) para sa paksang ‘Christmas Party References’, lumitaw na 64% mula sa 1,200 respondent ang nais na ipagdiwang ang Pasko dahil sa pagsilang ni Hesus na Manunubos ng mundo.

“Whatever the preference that may have been in this survey, what remains truly important is the reason for the celebration. The Christmas holiday is an occasion for us to come together and contemplate on the true meaning of the season: the birth of Jesus Christ,” pahayag ni Fr. Anton Pascual, presidente ng Radio Veritas 846.

Binigyang diin ng pari na si Hesus ang sentro sa mga pagdiriwang dahil Siya ang inialay ng Diyos para sa katubusan ng sanlibutan at tagapagdala ng liwanag ng sanlibutan.

Samantala, 25% naman sa mga res­pondent ang nagsabing dapat gamitin ang pondo sa mga Christmas party bilang pandagdag sa mga benepisyo ng mga manggagawa habang 9% ang hindi pabor sa mga kasiyahan dahil mas dapat umanong tulungan ang mga nanganga­ilangan sa mga komunidad.