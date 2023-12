NAGKAISA ang mga Kristiyanong Palestinian sa Amerika na kanselahin ang pagdiriwang ng Pasko sa gitna ng patuloy na giyera sa pagitan ng Israel at Hamas group sa Gaza Strip.

Ayon kay Huwaida Arraf, human rights lawyer na nakabase sa Michigan, USA, nagkasundo ang kanilang komunidad sa Amerika na isantabi ang mga kasiyahan ngayong darating na Pasko bilang pakikiramay sa ilan libo nilang kababayan na nasawi sa pag-atake ng Israeli Army sa Gaza Strip.

Aniya, hindi nila kakayaning magsaya habang nagluluksa at naghihirap ang kanilang mga kababayan sa Gaza bunsod ng pagganti ng Israel nang salakayin ng milin­tanteng Hamas group ang una noong Oktubre 7.

“Bethlehem canceled Christmas because Israel is slaughtering Palestinians,” ayon pa rito.

Aniya, umaasa silang wakasan na ng dala­wang panig ang pag-atake sa isa’t isa matapos na pumalo na sa mahigit 18,600 Palestinian ang nasawi, karamihan ay mga kababaihan at bata, na naipit lang sa away ng dalawang grupo.

“There is really no joy right now — no joy to be had, no joy that can be had. How can the world really celebrate Christmas and celebrate the birth of the prince of peace, when in the very homeland and the very place that he was born, there’s such atrocious crimes against humanity taking place and nothing is being done to stop it?” giit ni Arraf na may dalawang anak na naninirahan naman sa Detroit.