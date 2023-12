Isang kompanya sa Korea ang nag-iisang bidder para sa 2025 automated election system, ayon sa Commission on Elections (Comelec) nitong Huwebes.

Ang Miru Systems Co., Ltd. ay joint venture ng Korean firm at tatlong kompanya sa Pilipinas na Computer Systems, St. Timothy Construction Corporation, at Centerpoint Solutions Technologies, Inc.

Sa pagbubukas ng bidding para sa Full Automation System with Transparency Audit/Count (FASTrAC) para sa midterm polls, ang Miru pa lang ang nagsumite ng bid.

Kabilang sa FASTrAC project ang automated counting machines, ballots, canvassing, at iba pang materyales na gagamitin sa botohan. Magkakaroon naman ng hiwalay na bidding para sa transmission at internet voting.

Nagtangka ang Smartmatic na magsumite ng bid documents nitong Huwebes pero hindi ito tinanggap ng Comelec dahil diniskuwalipika na nila ito at wala namang inisyung restraining order ang korte.

Sa pinakahuling ulat, nagdeklara ng failure of bidding ang Comelec dahil ‘ineligible’ ang nag-iisang bidder.