Karera Tips Ni JP Gonzales

Disyembre 15, 2023 – Biyernes

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 1 Brainchild/Pendant, 5 Magnolia Ashley, 2 Baywatch

R02 – 2 Star Of India, 1 Marengo, 5 Enough Said, 4 Forbida/Parauma

R03 – 1 Crazy Collin, 8 Flair Bottom, 7 Successful Affair, 12 Smiling Lady

R04 – 3 Benjie’s Prayer, 8 Factorah, 7 Magandand Dilag, 4 Great Britain

R05 – 2 Noir, 1 Private Dining/Eyes On Sunrise, 5 Tears Of Joy, 9 Caloocan Zap

R06 – 1 Central Bank/Ayuda, 14 Hot Rots Hearts, 13 Maaasahan, 4 Cash Is King

R07 – 12 Grand Monarch, 1 Agaron, 2 See You Tomorrow, 10 Work From Home

R08 – 9 Kaboom, 2 Gugma, 7 Mythic Layla, 5 Achi Holly

Solo Pick: Star Of India, Benjie’s Prayer

Longshot: Grand Monarch