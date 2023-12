GRUMADWEYT na magna cum laude at cum laude ang isang kambal na sabayding kumuha at pumasa sa 2023 Licensure Examination for Teachers(LET).

Sila ang kambal na Donabelle at Donnajean Tubal Fernandez mula sa Barangay Taloc, Bago City, Negros Occidental.

Ayon kay Donabelle na nagtapos ng magna cum laude at ika-10 sa ranking ng LET, puno ng mga pagsubok ang tinahak nilang magkapatid bago nila nakamit ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral sa Bago City College (BCC) at maging ganap na guro.

Grumadweyt si Donabelle sa kursong Bachelor of Secondary Education Major in Social Studies at kauna-unagang topnotcher ng BCC sa LET.

“Every day, I review from 7 a.m. to 10 p.m. or until midnight. I experienced a lot of anxiety and crying fits, I used to think of it as just a dream. But who would have imagined that I would come to realize it,” ani Donabelle.

Nagpasalamat din ang magkapatid sa kanilang pamilya na todo ang pagsuporta sa kanilang pagsisikap at pangarap.

Samantala, binati ng BCC Education Department sa isang Facebook post ang magkapatid na anila ay magisislbing inspirasyon sa mga mag-aaral ng kanilang paaralan.

“Your outstanding achievement in the Licensed Professional Teacher Examination is not just a testament to your remarkable academic preparation and unwavering determination but also a beacon of inspiration for your fellow Education graduates and aspiring test-takers,” ayon dito.