MATAGUMPAY ang pagtatapos ng NAASCU Season 21 na ginanap sa FilOil Arena sa San Juan kung saan ang nagwagi muli ay ang Saint Clare College-Caloocan laban sa Our Lady of Fatima.

Dikdikan ang laban hanggang sa huli pero mas naging agresibo ang import ng Saint Clare kaysa sa import ng Our Lady of Fatima.

Parehong mahuhusay na coach ang naglaban kaya breaks of the game talaga para kina coach Jino Manansala (SCC) at Ralph Rivera( OLFU).

Kaya salute tayo sa founder/president na si Dr. Ernesto Adalem at binigyan din ng parangal ang mga manlalaro ng AMA University na sina JC Yambao (mythical 5) at Christian Camay (Defensive Player/Tapal King).

Runner up ang AMA University sa seniors division.

***

Nagkampeon ang Boss Paul Basketball team sa KEANZEL 3×3 sa 18U division kung saan ang MVP ay si John Macballug, Defensive Player si Ice Umali at Most Promising si Edward Dela Cruz.

Co-MVP naman sa 21-under sina Earl Ceniza at JC Yambao, Clutch Player awardee naman si Ado Cruz at Rookie of the Tournament si JP Magpayo.

***

Binabati ko ang aking kumpareng boss na si Joseph Chua ng maligayang kaarawan.

Isa ito na itinuturing kong kapatid, ama, tagapayo at lahat na.

Sana ay marami ka pang matulungan na tao gaya ko at ng pamilya ko.

Buong buhay namin tatanawin na utang na loob ang walang sawang pagtulong mo sa amin at maging parte ng iyong pamilya kaya mabuhay ka!