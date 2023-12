Jamil Wilson ibinigay unang ‘W’ ng FiberXers

NANGAILANGAN ng extra five minutes ang Converge bago naigapang ang 103-94 panalo laban sa Terrafirma, breakthrough win ng FiberXers sa PBA Commissioner’s Cup sa pampitong subok Miyerkoles ng gabi sa PhilSports Arena.

Sa kanyang pangalawang laro sa liga, tumabo ng 32 points si Jamil Wilson, 17 dito sa fourth quarter at OT para pangunahan ang FiberXers. May 10 rebounds, 5 assists at 2 blocks pa ang import.

Nag-ambag si Schonny Winston ng 17 points, 14 markers kay Justin Arana.

Sumagasa ng team-high 28 points si Juami Tiongson pero humaba sa apat ang losing streak ng Dyip at napigil sa 2-5. May 14 points si Stephen Holt, 13 kay Javi Gomez de Liano pero nalimitahan sa 12 points, 19 rebounds si Tom de Thaey.

“Hindi pa ko nabubunutan ng tinik, it’s still 1-6,” ani coach Aldin Ayo. “Frustrated pa rin kami, masama pa rin pakiramdam namin, pero we’re not going to stop. There’s hope.”

Bumanda bago nasupot ng net ang bato ni Gomez de Liano at nagbuhol sa 88-88. Maganda ang layag ng bola ni Mike Nieto sa final 4 seconds pero tumalbog lang sa rim para pumunta sa extra time.

Ikinamada ni Wilson ang lima sa 11-2 start ng FiberXers sa OT tungo sa 99-90 separation wala nang 2 minutes.

Converge na lang ang active franchise na hindi pa tinatalo ng Terrafirma sa PBA.

(Vladi Eduarte)