IM Daniel Quizon lumapit sa pagiging ganap na GM

LUMAKAS ang tsansa ni International Master (IM) Daniel Quizon na masikwat ang third at last grandmaster (GM) norm matapos pisakin sa round 6 si Abante Sports columnist GM Rogelio “Joey” Antonio, Jr. sa 11th edition ng Kamatyas Invitational GM Tournament 2023 na nilaro sa Grandmaster Eugene Torre Museum sa Pan de Amerikana sa Concepcion Dos, Marikina City, Miyerkoles ng gabi.

Nakapagtala na si 19-year-old Quizon ng 3.5 points, nakasiksik ito sa three-way tie sa no. 2 spot kasama sina GM Tuan Minh Tran ng Vietnam at IM Paolo Bersamina.

Solo naman sa tuktok si top seed GM Susanto Megaranto ng Indonesia na may 4.5 puntos matapos makipaghatian ng puntos kay Pinoy GM John Paul Gomez sa event na ipinatutupad ang 10-player single round robin format.

Makakalaban ni Quizon sa round 7 si Gomez, sunod si Bersamina sa round 8 at sa ninth at final round ay si WIM Miaoyi Lu ng China.

Kailangan ni Quizon na maipanalo lahat ng laban upang mapasakamay ang final GM norm.

(Elech Dawa)