Hanep talaga ang mga Pinay! Veronica Ompod bumuhat ng world record; Jessa Mae Tabuan bumasag ng Asian mark

DUMAGDAG si Veronica Ompod sa mga Pilipinang world record holder habang nagtala din ang world champion na si Jessa Mae Tabuan ng bagong Asian record sa ginaganap na Asian Classic Powerlifting Championships sa Johor Bahru, Malaysia.

Itinala ni Ompod ang bagong world record ng isang Pilipina sa raw squats na 120kgs mula sa kanyang 42.9kgs bodyweight sa torneo para sa pinakabago nitong bagong world junior record.

Ito ang kanyang ikaapat na world record.

Hindi naman nagpaiwan ang world champion na si Tabuan sa pagtala sa bago nitong Asian Junior Bench Press record na 68kgs sa 47kgs bodyweight sa edad na 20-anyos matapos na ikunsidera ng International Powerlifting Federation ang kanyang edad na 21-anyos dahil sa end-of-the-year nitong birthday. Ang 68kgs ay naitala din bilang Philippine Junior at Open record.

Samantala’y nagwagi naman si Matthew Caharop ng dalawang ginto, 1 pilak at 1 tanso sa ikalawang araw ng torneo.

Ang 18-anyos na si Caharop ay nagwagi ng ginto sa squat at total lift na 517kgs habang nagkasya lamang sa pilak sa deadlift at bronze sa bench press sa men’s -59kgs subjunior class.

Ang panalo ni Caharop ay nagtulak sa delegasyon ng Pilipinas sa pagkolekta sa kabuuang 12 ginto, 2 pilak at 4 tanso mula sa dalawang araw na paglahok sa powerlifting festival na ginaganap sa Malaysia.

Una nang nagwagi sa Day 1 sa women’s -84kgs subjuniors si Sabina Mae Santos na may ginto sa squat, deadlift, total at pilak sa bench press para sa total lift nito na 370kgs sa women’s -43kgs juniors.

Si Ompod ay may apat na ginto, bagong world record sa squat, (120kgs) at total lift (293kgs) sa women’s -47kgs juniors.

Si Tabuan ay may ginto sa bench press, total at tanso sa deadlift at total lift (308kgs) sa women’s -57kgs juniors.

Wagi din si Jane Erasmo ng ginto sa bench press at tanso sa deadlift at total lift (345kgs).

(Lito Oredo)