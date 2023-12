MARAMI sa atin ang aliw na aliw tuwing nakakakita ng mga aso sa kalye.

Ang ilan ay takot makagat,ang ilan naman ay aliw na tinatawag pa ang mga ito!

Kaya naman hindi na bago sa atin ang maki-pet sa ibang fur baby ng kapitbahay.

Pinatunayan naman ng isang golden retriever sa TikTok ang kasabihang man’s best friend nga ang aso. Kahit kasi estranghero ang kaniyang masalubong, tumatawag ito ng mga customer ‘pag narinig na niya ang salitang ‘taho.’

Sa video na ini-upload ng TikTok user na Harris The Golden Boy, makikita na habang gumagala ang golden retriever ay nakarinig ito ng nagtitinda ng taho.

Dahil dito ay agad na umalulong ang aso katunog ng nasabing salita! Kaya naman napansin din ito ng vendor at inulit ang kaniyang pagtawag. Kasunod nito ay siya ring ulit ng kaniyang tahol ang cute na aso!

Kaya pati mga netizen, todo ang komento sa aksyon ni cutie puppy.

“Kuyang taho vendor’s smile while looking at the dog looks like he was expecting the doggo,” komento ni Aya.

“May pakulot pa sa huli ung tahooo ng golden retriever,” sabi naman ni JaeJae.

Umabot na sa higit apat na milyong views ang natanggap ng cute na aso at napusuan na rin ng higit 680k user ang kaniyang pagtulong sa vendor. (MJ Osinsao)