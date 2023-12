Francine, Seth ipinagdasal ‘pagmamahalan’

Bago pa man umakyat sa stage para mag-perform sa ‘Forever Grateful: The ABS-CBN Christmas Special’, pinusuan na ng fans nina Francine Diaz at Seth Fedelin ang trending videos ng dalawa na makikitang dumaan muna ang FranSeth sa malaking crucifix sa Araneta Coliseum.

Komento ng netizens, pinagdasal na daw ng dalawa ang kanilang pagmamahalan.

Pinag-pray rin ba ng FranSeth na sana ay huwag silang madamay sa nauusong hiwalayan sa showbiz?

Tulad ng ibang Kapamilya love teams, hindi rin nagpakabog ang FranSeth sa paramihan ng fans at lakas ng hiyawan. Todo effort din ang fans nila sa Big Dome.

Aside sa mga pailaw at mga creative fan signages, tanging sina Francine at Seth lang ang may LED billboard sa Gateway Mall. Bongga!

(Ogie Rodriguez)