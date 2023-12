Christmas Carol 2023 mapapakinggan sa Luneta

Bilang National Government Agency (NGA) na naka-attach sa Philippine Department of Tourism, ang National Parks Development Committee (NPDC) ay may mandato na bumuo, mag-ingat, at pamahalaan ang Rizal Park at Paco Park sa Maynila at iba pang mga parke.

Ang mga parke na maaaring italaga sa NPDC ay upang lumikha ng isang nagpapayaman at kasiya-siyang karanasan para sa publiko.

Sa pamamagitan ng Cultural and Events Program nito, ang NPDC ay nag-oorganisa ng iba’t ibang proyekto para isulong ang pamana, sining, at kultura at magbigay ng makabuluhang karanasan sa parke bilang suporta sa misyon nito.

Ngayong yuletide season, muling dadalhin ng NPDC ang tradisyong Filipino ng Christmas Caroling sa Rizal Park Luneta na may mga layuning mapanatili ang kultura at tradisyon ng mga Pilipino ng Christmas Caroling; bigyan ang mga artistang Pilipino ng pagkakataon at lugar upang ipakita ang kanilang talento at bigyan ang mga park-goers, lalo na ang Balikbayan at mga dayuhang bisita, ng sulyap sa diwa ng Paskong Pilipino.

Ang Christmas Carol 2023 ay mapapakingan sa Central Section Luneta ngayong Biyernes, Disyembre 15, bandang alas-6:00 ng gabi.