Itinulak ni Senador Alan Peter Cayetano ang iba’t ibang reporma sa Philippine National Police (PNP) upang makatulong na palakasin ang integridad nito, pataasin ang mga benepisyo at sweldo, at isulong ang promosyon ng mga miyembro ng organisasyon.

“Kung ano ang ating itatanim, iyan ang ating aanihin. Kung sa batas na ito ay magtatanim tayo ng tamang resources, batas, at proteksyon para sa ating mga pulis, maganda rin ang aanihin natin,” sabi ni Cayetano tungkol sa mga itinutulak na mga amyenda sa PNP Reform and Reorganization Act of 1998 (Senate Bill No. 2449) na ang sponsor ay si Senador Ronald “Bato” dela Rosa.

Ayon sa senador, hindi maaaring asahan ng bansa ang mga pagpapabuti sa serbisyo ng pulisya kung hindi aaprubahan ang mga pag-amyenda.

Isa sa mga pangunahing puntong isinulong ni Cayetano ay ang pagpapalakas ng integridad ng kapulisan sa pamamagitan ng Internal Affairs Services (IAS) ng PNP, na nangunguna sa pagsisikap ng PNP laban sa maling pag-uugali at katiwalian ng pulisya. (Dindo Matining)