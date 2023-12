Alex Eala balik na sa training para sa Aussie Open Qualifiers

PINUTOL agad ni 2022 US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang kanyang bakasyon sa Boracay sa pagpapasya na bumalik agad sa pag-eensayo para sa mga sasabakang torneo sa kaagahan ng 2024.

Ang 18-anyos at world no. 189 na Globe Ambassador at dating Rafa Nadal Academy scholar na si Eala ay bumalik na sa mahigpit na pagsasanay sa Manila Polo Club sa Makati sa ilalim ng kanyang mga coach sa Rafa Nadal Academy na pinamumunuan ni Dani Gomez.

Sinabi ng kanyang ama na si Michael Eala na ito ay isang nakakapagod na linggo para sa anak dahil ito ang ‘peak week’ ng preseason 2024 na pagsasanay na may paunang pangunahing layunin na makabalik sa Australian Open main draw.

Aalis ng Maynila si Eala sa Disyembre 26 para sumabak sa WTA 125 Canberra International na magsisimula sa Disyembre 31 bago magtuloy patungo na sa Australian Open Qualifiers sa Enero 8.

Nakapagkuwalipika si Eala para sa Australian Open main draw ngayong taon subalit agad itong natalo kay Misaki Doi ng Japan sa opening round.

(Lito Oredo)