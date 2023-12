Kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff Gen. Romeo Brawner Jr. na nagkaroon sila ng komprontasyon ni Chinese Ambassador Huang Xilian tungkol sa resupply mission sa West Philippines Sea (WPS).

“Nag-usap kami ni [Chinese Ambassador Huang Xilian] noong minsang nagkita kami. Sinabi ko sa kanya na that is not your territory. In fact, sinabi ko, that is our Exclusive Economic Zone. So, please do not block our resupply ships,” wika ni Brawner sa isang radio interview.

“Sinabihan ko rin siya na huwag nilang i-block ‘yung Christmas convoy. Sabi ko mga civilians ‘yun, do not block, they’re just merely bringing Christmas food and gifts to our soldiers and the communities in the West Philippine Sea.”

Nagmatigas naman umano ang Chinese ambassador at sinabing teritoryo nila ang nasabing lugar.

“Sinabi nga niya na, ‘You are provoking us.’ So sinabi ko sa kanya, ‘No, you are the ones provoking us,” paglalad ni Brawner.