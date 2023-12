Aabot sa 900,000 tsuper at operator ang mawawalan ng pagkakakitaan kapag natuloy ang pagtanggal ng prangkisa ng mga jeepney na hindi makakahabol sa itinakdang deadline ng consolidation ng Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) sa Disyembre 31, 2023.

Ito ang malungkot na pinahayag ni Pagkakaisa ng Samahan ng mga Tsuper at Opereytor Nationwide (PISTON) national president Mody Floranda sa interview ng TeleTabloid nitong Huwebes, unang araw ng tigil-pasada ng grupo.

“Sa hanay ng jeep, halos umaabot ito ng 900,000 na mga driver at operator. Iba pa yung pamilya na umaasa sa hanapbuhay ng ating mga driver,” wika ni Floranda.

Binanggit din nito na damay din ang kabuhayan ng mga maliliit na auto supply, vulcanizing, carinderia, at mga nagtatawag ng pasahero sa jeepney.

“Kapag tiningnan natin yung bahagi ng programa ng gobyerno ay tatanggalan niya halos, aabot ng tatlong milyon na mamamayan kayat tayo ay ginigiit natin na manatili yung ating kabuhayan, manatili yung ating serbisyo, mas murang serbisyo para sa taumbayan,” paglalahad ni Floranda.

Sakaling hindi pa rin makinig ang gobyerno, partikular ang Department of Transportation at ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board (LFTRB), mapipilitan aniya silang maghain ng petisyon sa Supreme Court.

Maraming pasahero ang nahirapan sa pagsakay nitong Huwebes sa unang araw ng tigil pasada ng Piston sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.