ABOT sa 17 Pinoy ang patuloy umanong naiipit sa Gaza Strip kasama ang iba pang dayuhan na nahihirapang makaalis sa lugar dahil sa tumitinding labanan ng Israel Army at militanteng Hamas group.

Ayon kay Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos, nahihirapan ang mga Pinoy na makatawid sa border dahil sarado ang daan patungo sa Rafah patawid sa south bunsod ng mga pambobomba at pagharang dito ng Israel Army.

“One family of 8 Filipinos told us yesterday that they could not reach the border because of two reasons. One, the roads leading to Rafah border crossing in the south are either closed due to bombing or are being blocked by the IDF. This is the same situation faced by another family of 3 Filipinos with 1 Palestinian spouse, who could not reach Rafah border crossing safely,” ani Santos.

Dahil dito, sinubukan ng ibang Pinoy na makituloy sa kanilang mga kamag-anak habang tumutu­long din ang ilang non-government organization (NGO) para sa kanilang pangangailangan.

Ginagawa naman aniya ng pamahalaan ang lahat para matulungan ang mga stranded na Pinoy.