Ysabel, Miguel nakakakilig lambingan sa sinehan

Kaloka talaga sina Ysabel Ortega at Miguel Tanfelix!

Sa advance screening ng serye nila noon, naiwan nila ang cellphone sa mismong upuan nila sa loob ng sinehan, at ako nga ang nakapulot, at naibigay sa kanila.

At sa advance screening na naman ng ‘Firefly’ sa SM The Block 3, naiwan na naman nila ang mga cellphone nila sa mismong upuan nila, at ang katabi ko naman ang nakapulot, at inabot din sa kanila.

Grabe talaga, na dahil ba `yon sa pagmamahal nila sa isa’t isa, kaya nakakalimot sila sa mga bitbit nila, ha! Na mas pinipili talaga ni Miguel na hawakan ang mga kamay ni Ysabel, kesa ang cellphone niya, at ganun din si Ysabel kay Miguel?

Kaloka! Hahahahaha!

Anyway, maraming beses daw na umiyak, tumawa si Ysabel habang pinanood ang ‘Firefly’ na sa totoo lang, ganun nga kasi, na maiiyak ka, matatawa ka.

Naalala raw niya ang kanyang nanay habang pinapanood ang movie. At sobrang sarap daw ng karanasan niya sa first movie niyang ito, lalo na at si Miguel nga ang kasama niya.

Anyway, kahit hindi nga love story ng mga bagets ang tema ng movie, may mga eksena pa rin sila ni Miguel na nakakakilig, lalo na ang mga simpleng asaran nila, na nauwi sa lambingan, ha!

Eh, sa advance screening nga lang, super sweet na sila. At ‘yun ‘yung lambingan na hindi pilit, ha! Na tipong nagpapa-sweet lang dahil maraming fans sa harap nila, dahil natural na natural ang daloy ng mga kilos nila, at ramdam mong close talaga sila, o close ang mga puso nila.

Bongga! (Dondon Sermino)