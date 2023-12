Iimbestigahan ng Kamara de Representantes ang National Bureau of Investigation (NBI) dahil sa umano’y ilegal na pag-aresto sa 36-taong gulang na empleyado ng J&T Express delivery nitong Disyembre 1.

Pangungunahan ni ACT-CIS Party-list Rep. Erwin Tulfo ang pagsasagawa ng motu proprio investigation kasama si Laguna Rep. Dan Fernandez.

“Gusto nating wakasan ‘yong kultura natin na kapag ikaw ay otoridad o law enforcer at opisyal ng pamahalaan ay hindi na puwedeng kalabanin ng pangkaraniwang mamamayan kahit pa ang mga opisyal ang may kasalanan,” ayon kay Tulfo.

Nakatanggap ng reklamo si Tulfo ukol sa nasabing ilegal na pag-aresto kay Michael Bryan Gonzaga, sorter ng J&T Express makaraang maakaalitan umano nito ang anak ni NBI Special Investigator IV Marvin Bernard Villardo na si Marvin Joseph Villardo nang dahil sa parking spot noong Disyembre 1 sa Brgy. Apolonio Samson, Quezon City.

Dahil sa insidente, agad umanong rumesponde at nagbantang aarestuhin ng nakakatandang Villardo si Gonzaga at naglabas pa umano ng baril at tinutukan ang biktima. Kinasuhan aniya ng direct assault at grave threat si Gonzaga at kinulong ng dalawang linggo sa NBI.

“Away barangay lang pero pinuwersa nilang kunin ang pobreng biktima sa barangay na wala man lang coordination sa barangay at ‘yong biktima pa ang kinasuhan… ang duty ng IPRD ay mag-raid at manghuli ng mga pekeng produkto, bakit sila ang rumesponde at umaresto doon sa nakaalitan ng kabaro nila?” tanong pa ni Tulfo. (Eralyn Prado/Billy Begas)