Wesley So katapat Uzbek GM sa semis

TUMAPOS si Grandmaster Wesley So sa no. 1 spot matapos ang eight-player single round robin ng 2023 Champions Chess Tour Finals na nilalaro sa Toronto, Canada.

Kaya naman swak sa semifinals si 29-year-old So kung saan ay makakalaban niya si GM Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan.

Makakatapat naman ni reigning world no. 1 player GM Magnus Carlsen ng Norway si GM Fabiano Caruana ng USA.

Parehong tumapos ng six points sina Cavite-born So at Carlsen pero matapos ipatupad ang tiebreak points ay nakopo ng dating Philippine Chess team star ang top spot.

Nakalaan ang $500,000 prize fund, puspusan na ang paghahanda ni So para masilo ang inaasam na korona.

Awtomatikong sumampa sa semis sina So at Carlsen habang dumaan sa playoff games sina Caruana at Abdusattorov. (Elech Dawa)