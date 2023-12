Tahasang sinabi ni Senadora Imee Marcos na gusto maging prime minister ng taong nagsusulong ng Charter Change (Cha-Cha) sa Kamara de Representantes.

“Baka may gustong mag-prime minister na hindi manalo sa presidente,” wika ni Sen. Marcos sa ambush interview nitong Miyerkoles.

Aniya, dalawang beses nang sinupalpal ng Senado ang mga resolusyon para susugan ang Kontitusyon at mismong si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Cha-Cha.

“Sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi nakatutok tayo sa hanapbuhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin at dalawang beses nang ibinasura iyan nang todo-todo ng Senado. Ba’t pagpipilitan? Bakit ganon? Ang kulit!” diin ng senadora.

Matatandaang si Senador Robin Padilla bilang chairman ng Senate committee on constitutional amendments ang siyang nagsulong ng resolusyon ng Cha-Cha pero hindi nakakuha ng sapat na boto ang kanyang resolusyon kaya nakabinbin lang ito sa kanyang komite.