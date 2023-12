Nabalitaan na rin siguro ninyo: Sa isang goodwill mission ng mga Pilipinong bangka, tungo sa ating Scarborough Shoal na nasa ating West Philippine Sea, sinalubong sila ng mga water cannon mula sa mga barko ng Chinese Coast Guard.

Hindi ngayon ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong klase ng insidente. Dekada nang gawain ng Tsina ang ganitong diskarte. Gapangan ng mga isla. Kuyugan ng mga bangka. Sindakan sa tubig. Hindi misteryo kung bakit nila ginagawa ito: Dahil gusto nilang angkinin ang buong West Philippine Sea.

Simple ang lohika, para sa Tsina: Malaki sila, kaya nilang gawin ang ginagawa nila, kikilos sila ayon sa sarili nilang interes. Alam natin kung ano ang aasahang mga salita mula sa bibig ng kinatawan ng Tsina.

Gagawin natin, siyempre, ang inaasahan sa Pilipinong may dangal at pagkilala sa bandila: Magpapadala tayo ng diplomatic protest. Magpapahayag tayo ng mariing pagtutol. Gagawa tayo ng paraan para ipadala ang mensahe: Hindi puwede ‘yan. Hindi kami mananahimik lang. Atin ‘to.

Ang tanong ko nga: Ano ang tawag sa Pilipinong hindi tumututol sa panghihimasok na ginagawa ng Tsina?

Mabuti pa ang US Ambassador, tumutol sa nangyaring pag-water cannon sa mga bangka natin. Mabuti pa ang Japanese Ambassador. Mabuti pa ang UK Ambassador. Iisa ang mensahe nila: Mali ang ginawa ng Tsina. Kailangang sundin ang batas ng karagatan. Mabuti pa talaga ang ibang dayuhan, pumapalag.

Ano ang tawag sa Pilipinong nagpapakalat pa ng propagandang Tsino sa social media? Ano ang tawag sa mga halal na opisyal ng sarili nating pamahalaan na ngumangawngaw ukol sa iba’t ibang isyu, pero tila ba nalulon ang sariling dila kapag nabaling sa Tsina ang usapin?

Sa panahon ng digmaan, binibitay ang mga nagkakasala ng treason. Kabilang sa depinisyon nito: “Giving aid and comfort to the enemy.”

Ano ang tawag sa Pilipinong hindi panig sa interes ng Pilipinas? Sa Pilipinong mistulang pumapanig pa sa kalaban, sa ganitong situwasyon ng lantarang panggigipit sa bansang Pilipinas?

Bigkasin natin ang sagot, paulit-ulit, hanggang sa makaabot ang lakas ng ating tinig sa mga isla ng West Philippine Sea: Traydor.