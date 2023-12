Teves inakusahang financier ng terorismo

Inatasan ng mga state prosecutor si dating Negros Oriental Representative Arnolfo “Arnie” Teves Jr. na humarap sa Department of Justice (DOJ) sa preliminary probe ng alegasyong pagpopondo sa terorismo.

Ayon sa subpoena na may petsang November 14, ang reklamong financin¬g terrorism sa ilalim ng Section 4 ng Republic Act (RA) 10168 o Terror-ism Financing Prevention and Suppression Act of 2012, gayundin ang RA 11479 o Anti-Terrorism Act of 2020 ay isinampa laban kay Teves.

“You are directed to file your counter-affidavit during the above-scheduled preliminary investigation,” ayon sa subpoena.

Sinabi naman ng abogado ni Teves na si Ferdinand Topacio, na siya ang dadalo sa hearing nitong Miyerkoles at sa Disyembre 19.

Si Teves ay hindi pa bumabalik sa Pilipinas sapol noong Pebrero 2023, bago paslangin ng armadong kalalakihan si Negros Oriental Gov. Roel Degamo.

Itinuring na terorista si Teves at 11 pang iba ng Anti-Terrorism Council noong Agosto dahil sa umano’y pagkakasang-kot nito sa mga patayan at harassment sa Negros Oriental.