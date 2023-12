Pasado na sa Kamara de Representantes ang panukalang Tatak Pinoy Act na naglalayong pagandahin ang mga produktong gawa sa bansa.

Sa botong 251 pabor at walang tumutol, inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang Tatak Pinoy Act (House Bill 8525).

Binigyan-diin ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kahalagahan ng panukala na makatutulong umano upang mapalakas ang industriyalisasyon ng bansa at makalikha ng mga mapapasukang trabaho.

“The Tatak Pinoy Act is a crucial step toward transforming our economy by encouraging collaboration with the private sector and enhancing the competitiveness of local enterprises,” sabi ni Romualdez.

“We focus strongly on our Filipino workers’ skills, creativity, and innovation. This legislation aims to support local enterprises and ensure inclusive economic growth that reaches all corners of our nation, benefiting the urban poor, subsistence farmers, indigenous communities, and our micro, small, and medium-sized enterprises,” dagdag pa nito. (Billy Begas)