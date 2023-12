Sisi Rondina hindi dinadaga kontra Creamline Cool Smashers

Mga laro Huwebes:

(Mall of Asia Arena)

Battle-for-3rd (Best-of-three)

4:00pm — Chery Tiggo vs Cignal

Finals (Best-of-three)

6:00pm — Creamline vs Choco Mucho

DEHADO mang maituturing sa best-of-three finals ng 6th Premier Volleyball League (PVL) 2nd All-Filipino Conference, wala pa ring nakikitang dahilan si Sisi Rondina para kabahan sa paboritong defending champs na Creamline Cool Smashers.

“As I always say, repetition is key. It all comes down to hard work, dedication, and patience. If we truly desire it, we have to strengthen our resolve with perseverance and commitment,” ayon sa power spiker mula Cebu na kumolekta ng 21 puntos mula lahat sa atake at 19 receptions sa do-or-die Game 3 sa semis match ng Choco kontra Cignal HD Spikers nitong Martes sa iskor na 25-20, 23-25, 26-24, 25-23 para makuha ang ticket sa kauna-unahang finals appearance ng Choco Mucho sa liga.

“While we understand that Creamline is a formidable opponent that never backs down, we will also showcase what we’ve learned, how we’ve improved, and what we are capable of,” dagdag ng dating University of Santo Tomas (UST) legend.

Tinapos ng Choco Mucho ang matinding pananabik ng karamihan na umusad ang mga ito sa kauna-unahang podium finish matapos ang paglahok sa liga simula noong 2019 Open Conference.

Limang beses nang tumapos ng seventh place ang Flying Titans kabilang ang magkasunod na kumperensiya sa first All-Filipino at Invitational.

Nakakuha ito ng pinakamagandang pagtatapos at malaking motibasyon sa isang torneo nang magwagi ng tansong medalya sa 2023 VTV International Women’s Volleyball Cup sa Lao Cai Gymnasium sa Vietnam.

“We’re just really grateful na nakapasok kami sa semis. Hindi lang naman ako, pero buong team. Hindi lang top four goal namin, hopefully we’ll reach our goal talaga,” sabi naman ace playmaker Deanna Wong. “But the whole team’s goal is to win the championship. We worked hard for this win and it’s all about teamwork.”

Inaasahang mapapalaban nang husto sina Rondina, Wong kasama sina Maddie Madayag, Kat Tolentino, Thang Ponce, Bea De Leon at Issa Molde sa Creamline na babanderahan nina Alyssa Valdez, Tots Carlos, Jema Galanza, Rissa Sato, Kyle Negrito at Michele Gumabao.

Hahambalos ang Game 1 finals alas-6 ng gabi sa Mall of Asia Arena pagkatapos ng pambungad na best-of-three na battle-for-third sa pagitan ng Cignal at Chery Tiggo sa alas-4 ng hapon.

“Finally, nakapasok na kami ngayon sa championship round. First conference pa lang nakita namin talaga iyung naging paghihirap nung team talaga, through second conference,” saad ni Choco Mucho coach Dante Alinsunurin.

(Gerard Arce)