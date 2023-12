Sino ang coach ng Gilas sa World Cup Qualifiers?

GOOD day mga ka-Abante at ka-Depensa. Usapin na ngayon kung paano ang preparasyon ng team na lalahok sa 2025 FIBA World Cup Qualifiers.

Mas mabuti kung magsisimula muna ang SBP sa pagpili ng magiging head coach ng team, iyan ang pinaka-crucial na parte ng kampanya sa FIBA ng Gilas Pilipinas.

Diyan din makikita kung ano’ng klaseng sistema ang gagamitin ng coach sa laban, diyan malalaman kung sino ang bubuo ng team.

Diyan din malalaman kung sino ang magko-commit agad sa maagang panahon. Meron pang panahon na makagalaw sa negosasyon para sa mga agent at team manager.

At sa panghuli, pinakamatibay at pinakamatatag na option sa Gilas Pilipinas kapag nagkaubusan ng players o kaya maraming hindi maka-commit eh ang amateur o college players tulad ng UAAP MVP na si Kevin Quiambao, Rhenz Abando, Carl Tamayo, NCAA MVP na si Clint Escamis, RJ Abarrientos, Alarcon, Lebron Lopez, Jacob Cortes, Jopia at iba pa.

***

Sa usapang PBA, marami nang nag-aabang sa MPBL MVP na si Justine Baltazar na maglaro sa pro-league.

Ang basa ko sa sitwasyon ay naghihintay lang ng magandang pagkakataon, maayos na team at magbibigay sa kanya ng importansiya bago siya sumabak sa liga ng mga mamaw.

Converge team kaya iyun? Iyan ang madalas na komentaryo ng ating netizens.

Pwede dahil nariyan ang napakasipag na si Gob. Dennis “Delta” Pineda.