Sanya napipisil na mag-Darna

Totoo na ba ang chika na magko-collab ang ABS-CBN at GMA-7 sa pelikulang ‘Darna’?

Eh kasi nga, maugong ang chika na gagawin ng dalawang kompanya ang movie version ng ‘Darna’, matapos ngang iere ng Kapamilya ang serye na bida si Jane de Leon.

Pero, matunog din ang chika na si Sanya Lopez nga raw ang napipisil na sumubo ng bato?

At sa video na kumalat ngayon, na kuha sa Christmas Fans Days ni Sanya, tila nagpa-sample na nga siya, dahil na rin sa udyok ng mga faney niya, ha!

Heto nga ang takbo ng chikahan ni Sanya sa kanyang mga fan:

“

Darna. Puwede ba `yon? Ready ba kayo?

“Uy, nakakahiya, ha!

“Pero sample lang natin!

“Ayaw niyo bang marinig sa ano… kapag tinanggap ko na?” sabi ni Sanya, na rason ng tilian ng mga fan niya.

“Actually meron na before na nagtanong niyan, kaya lang, bilang nasa kabila (ABS-CBN) pa. Pero bilang ngayon ay meron na, nagku-collab na ang ABS-CBN at GMA-7, na napakaganda at excited tayo sa mga project na `yan.

“Ngayon itong isisigaw ko ang Darna. Seryoso kayo?” chika ni Sanya, at kasunod nga ang paulit-ulit din na tanong tungkol sa udyok sa kanya na isigaw ang Darna.

“Okey! Ready na ba kayo?

“Oh my gosh! O sige, bilang before naman, may kumalat na rin na video na sumigaw ako ng Darna…

“Magbilang kayo… Darnaaaaa!” at nagtilian na ang mga faney.

So, true na ba talaga? Abangan!

Anyway, kung totoo nga ito, bongga rin kung mag-costume rin si Marian Rivera ng Darna, at siya ang magsasalin ng bato kay Sanya, ha!

Again, kung totoo talaga, ha! (Dondon Sermino)