Roi Sumang, Nueva Ecija susungkitin 6th straight win

Mga laro Huwebes: (Paco Arena)

4:00pm — Kyusi Pablo vs AO Kings

6:00pm — NKT Snipers vs Novaliches

8:00pm — CV Sinoloan vs Nueva Ecija

SOLOHIN ang liderato at panatilihing malinis ang karta ang asam ng Nueva Ecija Capitals ngayong gabi sa pagsagupa nito sa CV Sinoloan Daruma Dragons sa pinakatampok na laro sa triple-header na eliminasyon ng 2024 Pilipinas Super League (PSL) President’s Cup sa Paco, Arena.

Nakatuon ang Nueva Ecija Capitals, na minsang naging kampeon sa MPBL, sa ikaanim nitong sunod na panalo sa ganap na alas-8 ng gabi na makapagbibigay sa koponan na patuloy na hinahanap ang magandang kumbinasyon sa solong liderato bago magpahinga ang propesyunal na liga para sa Kapaskuhan.

“We are still in a learning process and a team in progress,” sabi lamang ni Nueva Ecia coach Jerson Cabiltes. “We have yet to face the strongest teams in the league na doon natin makikita talaga kung paano mag-respond ang mga players at makita ang chemistry as a team.”

Una munang nmghaharap sa ganap na alas-4 ng hapon ang Kyusi Pablo (1-2) at AO Kings (3-3) bago sundan sa ganap na alas-6 ng gabi na NKT Snipers (0-6) at Novaliches Warriors (2-2).

Huling nagliyab si Shej Roi Sumang para sa Nueva Ecia sa ikatlong yugto tungo sa pagbitbit sa Capitals sa ikalimang sunod na panalo at pagkapit sa liderato sa pagpapabagsak sa 1Munti, 92–73, sa Central Recreation & Fitness Center.

Ibinuhos ni Sumang ang kabuuang 10 puntos, dagdag ang tatlong rebounds at limang assists sa pag-alagwa ng Nueva Ecija.

Inaasahan ni Cabiltes na mas magpapamalas ang Capitals sa pagtutulungan nina Sumang, Michael Juico, Nat Cosejo, Billy Ray Robles, King Gurtiza, JP Maguliano, Robby Celiz at Kalen Axel Doromal.

Ang CV Sinoloan ay kasalukuyan namang nasa pang-13 pwesto sa bitbit na 1-2 panalo-talong karta.

(Lito Oredo)