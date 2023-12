Pops sinalubong birthday kasama si Martin

Bibilib ka rin sa friendship ng ex-couple na sina Pops Fernandez at Martin Nievera.

Nagkakaroon man ng tampuhan paminsan-minsan ay hindi naman nawawala ‘yung magandang pinagsamahan nila.

Nakakatuwa nga na sa birthday salubong ni Pops ay kasama niya si Martin, ha!

Isa nga si Martin sa mga espesyal kay Pops na invited sa ’28th’ birthday ng Concert Queen na ginanap sa Thai Mookata na isang ‘hidden bar’ sa may Makati City noong Monday night.

Kasama rin ni Martin ang girlfriend niyang si Anj del Rosario na kaibigan na rin ni Pops.

At nang malapit nang mag-12:00 midnight ay si Martin pa ang nag-announce na kakantahan ng ‘Happy Birthday’ song si Pops.

At eksaktong 12:00 midnight ay nanguna na si Martin sa pagbati sa dating misis.

Thankful naman si Pops sa lahat ng mga bisitang nagpunta sa kanyang birthday salubong.

Pahayag ni Pops, “I’m super thankful sa lahat ng mga nagpunta at nakisaya.”

Samantala, sa February 9 & 10 ay magaganap ang anniversary concert ni Pops, ang ‘Get It Poppin’ at hiling nga ng fans na sana ay mag-guest si Martin.

Well, let’s wait and see!

‘Yun na!