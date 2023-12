Panalo sa panloloko, talo sa edukasyon

May dalawang linggo na ang nakalilipas nang lumabas sa balita ang pangunguna ng Pilipinas sa Asya sa tatlong uri ng panloloko o scam—sa shopping, sa investment at maging sa lotto—ayon sa 2023 Asia Scam Report, isang pag-aaral na inilalabas ng Global Anti-Scam Alliance (GASA).

Ngayon naman, ilang araw na ang dumaan, nang lumabas naman ang isang pag-aaral hinggil sa edukasyon kung saan ang Pilipinas ay may nakadidismayang resulta. Ang tinutukoy na pag-aaral ay ang Program for International Student Assessment (PISA) na sumusukat sa kaalaman at kasanayan ng mga 15-gulang na mga mag-aaral sa larangan ng math, reading at science. Tinitingnan ng mga pagsusulit ang husay ng mga mag-aaral na mag-solve ng mga kumplikadong problema, mag-isip ng kritikal at epektibong makipagtalastasan. Ang layunin ng pag-aaral ay magbigay ng mga ideya tungkol sa gaano kahusay ang sistema ng edukasyon sa mga kalahok na bansa sa paghahanda sa mga hamon ng totoong buhay at pagtatagumpay sa kinabukasan.

Ang pag-aaral ay nagsasaad na ang mga mag-aaral sa bansa ay atrasado ng lima o anim na taon sa kanilang kakayahan, ayon na rin mismo sa interpretasyon ng Department of Education. Ito rin ang dahilan sa pagkakalagak ng Pilipinas sa kulelat na 10 sa 81 mga bansa. Base sa mga detalye at konklusyon ng pag-aaral, ang mga resulta nitong 2022 ay halos pareho lamang nuong 2018. Ang mga iskor ng mga mag-aaral sa Pilipinas ay mas mababa kumpara sa average ng mga galing sa kalahok na bansa.

Sa larangan ng math, 16% lamang sa Pilipinas ang umabot sa Level 2 o mas mataas na kasanayan kumpara sa 69% na average. Halos walang mag-aaral sa Pilipinas ang mabibilang sa mga top performers sa math. Sa reading o pagbasa naman, 24% ng mag-aaral sa Pilipinas ang umabot sa Level 2 o mas mataas, kumpara sa average na 74%. Wala rin halos naka-abot sa Level 5 o mas mataas sa Pilipinas. Sa science o agham naman, 23% lamang ang umabot sa Level 2, kumpara sa average na 76%. Ganun din, wala halos umabot sa mga napabilang sa top performers sa science.

Mayroon ding ibang mga impormasyon na nakalap mula sa pag-aaral. Kumpara sa 2018, bumaba ang pakiramdam ng mga mag-aaral na madali silang makipag-kaibigan at kasali sila. Nasa 28% ang porsyento na mga mag-aaral na nagsasabi na malungkot sila sa paaralan o sila ay may pakiramdam na hindi sila kasali, kumpara sa average na 16%.

Tumaas din ang antas ng mga hindi nakakaramdam ng kasiyahan o satisfaction sa buhay sa mga mag-aaral, mula 14% nuong 2018 sa 17% nitong 2022. Bukod duon, hindi tataas sa iskor na 4 ang antas ng kanilang kasiyahan na maaring hanggang 10. Para sa mga mag-aaral na mataas ang iskor sa pagkakaroon ng pakiramdam na kasali sila, nakakaramdam din sila na ligtas sila at bawas ang peligro ng pambu-bully. Sa Pilipinas, 43% ng mga mag-aaral ang nag-ulat ng pagiging biktima ng pambu-bully.

Siyempre, hindi mawawala sa eksena ang papel na ginagampanan ng pera. Mayroon sa ating mga pulitiko ang nagsasabi na hudyat ang resulta ng pag-aaral na ito na kailangan taasan ang budget para sa edukasyon. Pero, ayon sa pag-aaral, hindi nakasalalay sa pagdadgag ng pera lamang. Isa ako sa mga naniniwala na ang kalidad ng paggastos ay may malaking bahagi sa pagtitiyak ng tagumpay sa edukasyon. Sadyang nakalulungkot na balita ito, lalo na kung itatabi sa ibang mga balita. Kapag sa mga bagay na hindi dapat mataas ang antas ng Pilipinas, duon tayo topnotcher.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.