Ogie, Anne, Ryan sinuportahan ni Regine sa ‘healing’

Nakakabilib ang pagsanib-pwersa ng ‘It’s Showtime’ hosts na sina Anne Curtis, Ryan Bang, at Ogie Alcasid para sa awiting ‘Let’s Pray for Healing’.

Una ngang narinig ang upbeat at inspirational song sa bigating ‘Magpasikat 2023’ performance nina Anne, Ryan, at Ogie o Team ARO. Dahil doon, nasungkit nila ang second place sa taunang talent showcase ng mga hosts ng ‘It’s Showtime’.

At noong Biyernes (Disyembre 8) ay inilabas na ito bilang single sa ilalim ng Star Music.

Si Ogie mismo ang sumulat ng kanta at siya rin ang nag-areglo katulong si Bobby Velasco.

Ang maganda pa, tampok din sa masayang kolaborasyon ang backup vocals mula kina Mike Luis, Suey Medina, Yosha Honasan, Team ARO ng ‘It’s Showtime’, at sa nag-iisang Asia’s Songbird na si Ms. Regine Velasquez-Alcasid.

Ang bongga lang at suportado sila ni Regine, ha!

Ang bongga mga at napapakinggan na ang ‘Let’s Pray for Healing’ sa iba’t ibang music streaming platforms.

Para sa karagdagang detalye, sundan ang Star Music PH sa kanilang social media accounts.

‘Yun na! (Jun Lalin)