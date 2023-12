Magtataas ng singilin sa tubig ang mga concessionaire ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) sa pagpasok ng bagong taon.

Ayon kay MWSS Chief Regulator Patrick Lester Ty, magtataas ng singil sa tubig ng P7.87 per cubic meter ang Maynilad Water Services Inc. at ng P6.41 per cubic meter ang Manila Water Company Inc.

Ngayong taon, P39.70 per cubic meter ang singil ng Maynilad. Sa 2024, magiging P47.57 per cubic meter na ito.

Para sa kumokonsumo ng 10 cu. m. lamang, magmamahal ang bill nila ng P26.61 per cu. m. na magiging P162.35 isang buwan. Sa kumokon-sumo ng 20 cu. m., magmamahal ang bill ng P100.67 sa isang buwan na magiging P609.82.

Samantala, magmamahal naman ang buwanang bill ng Manila Water ng P34.13 para sa ang konsumo ay 10 cu. m. na magiging P226.50 na sa isang buwan. Sa kumokonsumo ng 20 cu. m., ang bill ay magtataas ng P76.68 per cu. m. na magiging P500.57 na sa Enero 2024.

Ipinaliwanag ng MWSS na ang rate adjustment ay dahil sa inflation kahit bumagsak na ito sa 4.1% noong November.

“The reason for this is we adjusted rates by inflation. The rates during rates rebasing were based on the 2022 value so it needs to be adjusted every year,” paliwanag ni Ty sa isang press conference.

Umapela ang MWSS sa publiko na unawain ang dagdag-singil sa tubig dahil kailangan nilang ipatupad ito.

“Kakayanin naman ng regular households but we feel that this is a necessary burden to ensure that proper service is given to consumers especially with the El Niño,” paliwanag ni Ty.

“This is also why we pushed Maynilad to give added protection to those people who need it most, or lifeline con-su¬mers, we want to mitigate as much as possible,” dugtong pa niya. (Eileen Mencias/Vick Aquino)