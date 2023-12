MULING naanyayahan ang grupong The Outstanding Filipino Awardee Performing Artists (TOFA) na makaawit sa White House at maiparinig ang mga walang kamatayang Original Pilipino Music (OPM) na sumikat sa iba’t ibang panig ng daigdig.

Siyempre pa, hindi nawala sa inihandang 10 Christmas song na inawit ng grupo sa east room ng White House ang Christmas in Our Hearts na sinulat at inawit ni Jose Mari Chan at ang Pasko na Sinta Ko na pinasikat naman ni Gary Valenciano.

Hinangaan din ang TOFA lead vocalist na si Mark Atienza nang awitin niya ang “Sana Ngayong Pasko” na pinasikat ni Ariel Rivera.

Bukod kay Mark, hinangaan din ang agaw-eksenang pagbirit ni Pongsky Tenioso.

Kasama rin nilang nagtanghal sa White House sina Neeko Luna, Denise Kara, Ellis Young, Hannah Zapanta at Fatima Torrefranco na naglingkod sa US Navy.

Ito ang ikalawang pagkakataon na naimbitahan ang TOFA performing artist na lumahok sa Holiday in White House event na may temang “Magic, Wonder and Joy of the holidays.”

Ayon sa TOFA founder na si Elton Lugay, nagpapasalamat sila sa muling pagyapak sa White House dahil nabigyan sila uli ng pagkakataon na maipakita ang talento ng mga Pilipino.

“For the second year in a row, they had the honor of spreading good tidings and cheer to visiting guests from around the country” ani Lugay.

Aniya pa, malaking karangalan na maiparinig sa ibang lahi ang mga awiting pamasko ng Pilipinas sa White House.

Samantala, pagkatapos ng mahigit isang oras na pagtatanghal, nagkaroon din ng pagkakataon ang grupo na malibot at maaliw sa mga makukulay na dekorasyon sa paligid ng White House na kinabibilangan ng 98 Christmas tree, 72 mga classic wreath at mahigit sa 140,000 holiday lights.

Bubulaga rin sa karamihan sa mga silid sa White House ang mga nakalambiting candy, si Santa Claus habang nakasakay sa kanyang sleigh at ang 2023 White House gingerbread house.