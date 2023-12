Mega, Gabby namimiligro ‘next chapter’

Maraming fan nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion ang nalungkot sa pinost ng Megastar na ‘reality check’.

Na after nga ng last concert nila, na ‘yung ‘Dear Heart’ Cebu ang tinutukoy niya, na they’re not in touch, na they don’t talk, text, see each other.

Na ang ‘Dear Heart’ concert nga raw nila ni Gabby ay baka ang last time na makikita sila together for a long time o baka hindi na ever.

Marami tuloy ang nangungulit sa amin. Paano na raw ang repeat ng ‘Dear Heart’?

Actually bilang publicist din ng concert nina Sharon, Gabby, na akala nga namin ay mag-a-announce na sa January ng tungkol sa mga detalye ng kanilang February 13 Mall of Asia Arena concert nila, nagulat din kami.

May mga narinig na rin kaming kuwento, pero tinanong pa rin namin si Nancy Yang na producer ng concert na ‘yon kung ano ba ang problema, pero maging siya ay walang maisagot.

Wala na nga bang ‘next chapter’ sina Mega, Gabby?

Ang balak nga kasi noong una ay hindi lang basta repeat ng ‘Dear Heart’ ang mangyayari.

Na totally ay ibang show sana at baka pati title ay maiba na rin.

Well, sana kung ano man ang problema ay maayos kaagad dahil nalulungkot ang fans, supporter nina Sharon, Gabby.

Gusto kasi nila na mapanood uli together ang dating mag-asawa.

Well, sana nga! (Jun Lalin)