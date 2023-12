Luka Doncic, Mavericks sinagasaan LA Lakers

KAPIT-BISIG sina Luka Doncic at Tim Hardaway, Jr. para balikatin ang Dallas Mavericks sa 127-125 win laban sa Lakers Martes ng gabi.

Tumipa si Doncic ng 33 points, 17 assists, sinegundahan ng season-high 32 points ni Hardaway.

Nag-ambag pa si Dante Exum ng season-high ding 26 points mula career-best 7 3-pointers sa 9 attempts.

Mainam din ang kontribusyon ni Grant Williams na 19 points sa unang laro mula knee injury.

Kinapos ang 37 points, 11 rebounds ni Anthony Davis at 33 markers, 8 boards, 9 dimes ni LeBron James sa unang laro ng Los Angeles matapos pagharian ang inaugural In-Season Tournament. May 22 points si Austin Reaves.

Si Hardaway ang naging pangunahing back-up ni Doncic habang wala si Kyrie Irving, sa ikalawang laro ay absent dahil sa bruised right foot. Mula sa field ay 10 of 21 si Hardaway at 5/10 sa labas ng arc.

Umabante ang LA 95-93 sa tres ni AD bago natapos ang third quarter.

Nagpalitan ng go-ahead at tying baskets sina Doncic at James hanggang kalagitnaan ng fourth bago natawagan ng offensive foul si LeBron.

Sa pang-14 na assist ni Luka na tinapos ng 3-pointer ni Exum ay umagwat ng lima ang Mavs bago ang tres ni James sa buzzer para sa final margin.

(Vladi Eduarte)