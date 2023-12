Low fat na dairy products pangontra sa diabetes

Inirekomenda ng American Heart Association (AHA) at World Health Organization (WHO) ang pagpili sa mga fat free o low fat na mga dairy products upang makaiwas sa sakit sa puso at diabetes.

Ang pagbili ng mga dairy products ay kinakailangan rin na busisiing mabuti depende kung ito ba ay nonfat o low-fat.

Ginawa ni Dr. Dariush Mozaffarian, cardiologist at professor ng medicine sa Tufts University, ang rekomendasyon dahil sa ideya na ang full-fat dairy products ay mataas sa saturated fats, kaya kung ang pipiliin mo ay lower-fat, bababa ang panganib na magkaroon ng sakit sa puso.

Gayunman, base sa first edition ng Dietary Guidelines for Americans na nailathala noong 1980, karamihan sa isinagawang pag-aaral, bigo na makakita ng benepisyo sa kalusugan ang pagbibigay prayoridad sa low- fat version.

Mas importante ang level ng fat sa dairy products na inyong pinili.

Sa pag-aaral sa survey sa diet ng mga tao, nalaman ng mga mananaliksik ang pagkakaugnay sa dairy consumption sa mga kondisyon ng katawan gaya ng high blood pressure, cardiovascular disease at Type 2 diabetes.

Sa kabila na ang full-fat dairy products ay mataas sa calories, nalaman sa pag-aaral na ang mga kumukunsumo nito ay hindi tumataas ang timbang.

Base sa inilathalang artikulo noong 2018, sinundan ng mga researcher ang 136,000 adult sa 21 bansa sa loob ng 9 na taon . Nalaman na sa panahon ng pag-aaral, ang mga kumukunsumo ng dalawa o mahigit pang serving ng dairy kada araw ay 22% na hindi naka-develop ng cardiovascular disease at 17% ang nasawi na hindi kumunsumo ng dairy.

Kaugnay nito, sinabi ni Dr. Ronald Krauss, professor ng pediatrics at medicine sa University of California, San Francisco na may iba’t ibang uri ng saturated fats na matatagpuan sa dairy products ang lumalabas na nakakatulong sa kalusugan para mabawasan ang panganib ng Type 2 diabetes at coronary heart disease, gaya ng milk fat na nakakatulong para ma-improve ang blood cholesterol levels.

Gayundin ang Yogurt at cheese na makakapag-supply pa ng good bacteria at iba pang beneficial molecules sa panahon ng fermentation. (Juliet de Loza-Cudia)