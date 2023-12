Love is the key: Barbie, Jak malabong maghiwalay

Super excited na si Barbie Forteza na lumipat sa bago niyang bahay. Bet na bet na nga niya na sa bagong bahay mag-Pasko, ha!

‘Yun nga lang, naghahanap pa siya ng tamang oras, dahil gusto talaga niya na siya ang personal na mag-asikaso sa paglipat ng mga gamit nila mula sa lumang bahay, papunta sa bagong palasyo nila.

“Hopefully we’ll get to celebrate the holidays there. Sana talaga. Ang gandang ending. Pero, hindi pa kami nakaka-transfer. Sana mabakante ako this week, at pakonti-konti makalipat na talaga kami.

“I’m very excited!” sabi ni Barbie sa advance screening ng ‘Firefly’ na kung saan ay isa nga siya sa nagbigay ningning, ha!

Si Barbie raw mismo ang nag-decorate ng bahay niya. Wala raw siyang kinuhang professional na interior decorator.

“Actually wala talaga. Ako lang. Ang gusto ko lang naman ay very homey, at hindi intimidating, kasi siyempre gusto mong maging kumportable ang mga magulang ko, family ko,” sey niya.

First time rin daw ni Barbie na bumili ng Christmas tree, at sana nga raw ay siya rin mismo ang mag-ayos.

“Sana talaga magkaroon ako ng time. Ang sarap din kasi mag-ayos ng Christmas tree. Hindi ko lang abot `yung taas. Pero may stairs naman. Hahahaha!

“Pero ang gusto ko lang talaga ay malaking kuwarto. Mahilig akong matulog. I will make time para matulog!” chika niya.

At siyempre, wish ni Barbie na makasama rin si Jak Roberto sa Pasko, at sa bagong bahay na nga `yon.

“Hopefully yes! Kung hindi siya busy!

“Usually naman ganun!” nakangiting sey niya.

Pero knowing Jak, palagi naman siyang gumagawa ng paraan para makasama ang mahal niya, ha!

Anyway, ayaw magkomento ni Barbie sa mga nauusong hiwalayan ngayon.

“It’s not our place naman to talk about. Hindi naman kami involved. So, hindi kami para maki-comment. Nirerespeto namin ang kanilang privacy,” sabi ni Barbie.

At sa mga nagtatanong kung paano nila pinatatatag ang relasyon nila?

“’Yung mga ganiyang bagay, hindi na namin ini-entertain pa. Again, hindi kami involved.

“Pero kami kasi, busy kami. Siya busy na maghanap-buhay. Ako naman ay busy na maglipat. So, hindi namin napag-uusapan ang mga ganiyan.

“Pero ‘yun nga, communication importante talaga `yon. And trust siyempre. At most of all, love!” sabi ni Barbie na tila kilig na kilig.

Oh, malabo ngang sumali sa hiwalayan blues sina Barbie at Jak, ha! Happy silang dalawa sa relasyon nila.

Period! (Dondon Sermino)